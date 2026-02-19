İsrail ordusu, işgal altında bulunan Batı Şeria'nın güneyinde El Halil kentinde 2025'de öldürdüğü Filistinlinin ailesine ait evi patlayıcılarla yıktı.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, El Halil'in kuzeyindeki Beyt Ummer beldesinde Kasım 2025'te öldürdüğü 18 yaşındaki Velid Sabarine'nin evine baskın düzenledi.
Çevredeki evlerin sakinlerini zorla dışarı çıkaran İsrail askerleri, Sabarine ailesine ait 3 katlı evin en üst katını havaya uçurduğu kaydedildi.
19 YAŞINDAKİ GENÇ GÖZALTINA ALINDI
İsrail askerleri bölgeye düzenlediği baskında 19 yaşındaki Nebil Mürşid Sabarine'yi de gözaltına aldı.
İsrail ordusu geçen ay Sabarine ailesinin evi hakkında yıkım kararı çıkarıldığını bildirmişti.
Kasım 2025'te İsrail ordusu Velid Sabarine ve İmran İbrahim el-Atraş'ı Beytüllahim kenti yakınında ateş açarak öldürmüştü.