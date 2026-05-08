İsrail basınında yer alan bir analizde, Türkiye’nin son yıllarda bölgede artan etkisine dikkat çekildi. Channel 13 ekranlarında yayımlanan değerlendirmede, Ankara’nın jeopolitik boşlukları hızla doldurduğu ve bölgesel güç merkezlerinde etkisini artırdığı öne sürüldü.

Analizde, Türkiye’nin “Mavi Vatan” doktrini doğrultusunda Karadeniz ile Akdeniz arasındaki kritik geçiş noktalarında etkinlik kurmaya çalıştığı ifade edildi. Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarına erişim hedefinin de Ankara’nın stratejisinin önemli parçalarından biri olduğu savunuldu.

“Türkiye artık sadece haritalar çizmekle yetinmiyor, bunları güç ve agresif diplomasiyle uyguluyor” ifadelerine yer verilen analizde, Türkiye’nin Suriye ve Libya’daki varlığının Akdeniz’den Avrupa’ya uzanan bir “deniz köprüsü” oluşturduğu iddia edildi.

“TÜRKİYE’NİN YERİ DOLDURULAMAZ”

İsrailli yayın organı, Türkiye’nin NATO üyeliği ve ABD ile olan askeri ilişkileri nedeniyle Batı için vazgeçilmez bir müttefik konumunda bulunduğunu belirtti. Türkiye’nin boğazlar üzerindeki kontrolü, üç kıta arasındaki stratejik konumu ve Orta Doğu’daki rolünün önemine vurgu yapıldı.

Analizde ayrıca İsrail’in, Türkiye’nin etkisini sınırlandırmak amacıyla Suriye’deki askeri operasyonlarını artırdığı, Yunanistan ve GKRY ile iş birliğini güçlendirdiği öne sürüldü.

Türkiye’nin yükselişinin İsrail açısından “karmaşık ve benzeri görülmemiş bir meydan okuma” olarak değerlendirildiği analizde, Ankara’nın Gazze ve Suriye başta olmak üzere bölgedeki gelişmelerde İsrail’in hareket alanını daralttığı iddia edildi.