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Kaynak: AA

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, İsrail ordusundaki "Sivil İdare"nin, Ayn el-Hilve bölgesinde Filistinlilere ait bir konut kompleksini yıktığı belirtildi.

Ordunun söz konusu yıkımı, İsrail mahkemesinin yıkımı dondurma kararından 2 gün sonra gerçekleştirdiğine işaret edilen haberde, ordu güçlerinin mahkeme kararına rağmen Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle birlikte bölgeye gelerek Filistinlilerin evlerini yıktığı aktarıldı.

Ordu güçlerine eşlik eden İsrailli 3 kişinin maskeli ve aralarından birinin de silahlı olduğuna dikkat çekilen haberde, yıkıma eşlik edenlerin bölgedeki yasa dışı yerleşim yerinden oldukları bilgisi paylaşıldı.

Haberde, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin birkaç gün önce kompleks sahibi Darağime ailesinin avukatınca yapılan itiraz üzerine yıkım kararını ikinci bir emre kadar dondurduğu kaydedildi.