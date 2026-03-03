İsrail, İran’a saldırılar devam ederken Lübnan’a da hava saldırısı başlatmıştı. Saldırılar, Hizbullah’ın attığı füzeler sonrası gerçekleşti. İsrail ordusu, bugün Beyrut’a hava saldırısı gerçekleştirirken yeni bir karar aldı. Buna göre Lübnan’ın güneyine kara harekatı başlatıldı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattığını ve güçlerinin 'stratejik noktalarda' konuşlandığını açıkladı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da İsrail Ordusuna Lübnan'da ilerleme ve çeşitli noktaları kontrol altına alma yetkisi verildiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Lübnan Hizbullahı, İran Dinli Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesi sonrası İsrail’e füze saldırısı başlatmıştı. İsrail ise saldırıya yanıt olarak Lübnan’a hava saldırısı başlattı. Saldırılar başta başkent Beyrut olmak üzere özellikle Hizbullah’ın silahlı gücünün olduğu bölgelerde yoğunlaştı.

Lübnan’dan dün yapılan açıklamaya göre saldırılarda 52 kişi hayatını kaybederken 114 kişi yaralandı.