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Kaynak: AA

İsrail, bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın da dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu sabah saatlerinde Yukarı Nebatiye beldesindeki Villalar Mahallesi'ne İHA ile art arda iki hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda bir apartmanın hedef alındığı ve dumanların yükseldiği aktarıldı.

Öte yandan, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Mecdel Zun, Mansuri ve Bint Cubeyl bölgelerinde de patlayıcılarla yıkım gerçekleştirdi.