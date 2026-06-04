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Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun ateşkese rağmen ülkenin güneyini bombalamaya devam ettiği açıklandı.

İsrail'in güneydeki Sur kentine bağlı Abbasiye beldesinde düzenlediği hava saldırısında 3 sivilin yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, İsrail'in ayrıca Nebatiye kentine bağlı birçok beldeyi de bombaladığı kaydedildi.

Haberde, İsrail ordusunun hem savaş uçakları hem de insansız hava araçlarıyla (İHA) Nebatiye'ye bağlı Deyr Antar, Kefr Tebnit, Ernun, Şevkeyn ve Zubdeyn beldelerini bombaladığı ifade edildi.

İsrail'in gün içinde Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü hava saldırılarında 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.