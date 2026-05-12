17 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail’in güney Lübnan’a yönelik operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığına göre, savaş uçakları Erzun’daki sağlık noktası çevresinde bulunan bir evi hedef aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırının yerleşim alanındaki yapıyı vurduğu görülürken, evin tamamen yıkıldığı ifade edildi. Çevredeki araçların yanı sıra bir ambulansın da hasar aldığı bildirildi.

İsrail ordusunun sabah saatlerinde Erzun’un da aralarında bulunduğu dört yerleşim için saldırı uyarısı yaptığı da kaydedildi.