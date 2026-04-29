İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Cibşit beldesinde bir binaya düzenlediği saldırıda aynı aileden biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu gece saatlerinde Cibşit beldesinin El-Cebel Mahallesi'nde "Behçet" ailesinin yaşadığı binayı bombaladı.

Yıkılan binanın enkazından aynı aileden biri çocuk 5 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Sivil savunma ekiplerinin gece boyunca enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin Şema ve Nakura beldelerinde de evleri havaya uçurdu.

Patlama sesleri Sur'un birçok beldesinden duyulurken, İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) kentin sahil kesiminde uçuşlarını sürdürdüğü bildirildi.

İsrail ordusu, Nebatiye'nin Bint Cubeyl ilçesine bağlı Hanin beldesine sabah saatlerinde hava saldırıları düzenledi. Saldırılar nedeniyle bölgedeki altyapı, binalar ve elektrik şebekelerinde ciddi hasar oluştu.