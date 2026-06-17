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Kaynak: İHA

Lübnan basınında yer alan haberlere göre Mansouri, Aaziyyeh ve Barashit kasabalarını hedef alan saldırılarda çok sayıda kişi yaralanırken, bölgede gerilim yeniden tırmanışa geçti.

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A YENİ HAVA SALDIRILARI

Yerel kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyinde bulunan çeşitli noktalara peş peşe hava saldırıları gerçekleştirdiğini aktardı. Saldırıların ardından hedef alınan bölgelerde hasar meydana gelirken, yaralıların hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

ATEŞKESE RAĞMEN GERİLİM SÜRÜYOR

İran ile ABD arasında varılan anlaşma sonrasında bölgede ateşkes sürecinin devam ettiği belirtilirken, İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırıları dikkat çekti. Yaşanan gelişmeler, Orta Doğu'da tansiyonun yeniden yükselmesine neden oldu.