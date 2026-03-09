İsrail, 2 Mart’tan bu yana Lübnan’a saldırılara devam ediyor. İsrail ordusu, hava saldırıları sonrası ülkeye karadan da girmeye başladı.

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, dün, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'ayükseldiğiniaçıkladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail ordusunun, Lübnan'daki yerleşim bölgelerini fosfor bombasıyla vurduğunu bildirdi.

HRW'den yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusunun, 3 Mart'ta Lübnan'ın güneyindeki Yuhmur eş-Şakif beldesinde bulunan evlere topçu atışıyla beyaz fosfor mühimmatı kullanarak yasa dışı bir saldırı gerçekleştirdiği" belirtildi.

Saldırıya ilişkin çekilen 7 fotoğrafın doğruluğunun teyit edildiği ve coğrafi konumlarının belirlendiği kaydedilen açıklamada, bu fotoğraflarda, beldedeki yerleşim bölgesi üzerinde patlayan fosfor bombası ile sivil savunma ekiplerinin iki ev ve bir araçta çıkan yangını kontrol altına almaya çalıştığının görüldüğü aktarıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen HRW'nin Lübnan'daki araştırmacılarından Remzi Kays ise İsrail ordusunun yerleşim bölgelerinde beyaz fosforu yasa dışı şekilde kullanmasının son derece endişe verici olduğunu belirtti ve bunun siviller için ağır sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Kays, fosfor bombasının can kaybı ya da yaşam boyu sürecek sıkıntılara yol açan ağır yaralanmalara neden olabileceğinin altını çizdi.

FOSFOR BOMBASI NEDİR?

Fosfor bombasının kullanılması savaş suçu kapsamına giriyor. Beyaz fosfor olarak da anılan patlayıcı, infilak ettikten sonra yanarak havadan yere doğru iniyor. Dumanıyla perdeleme işlevi gören fosfor bombası, 155 milimetrelik top mermisi patladığında oksijenle temas kurarak ateş alıyor. Bu ateş, geniş bir alanı kaplıyor.

Yerde de patlamalar meydana geliyor. Fosfor bombasının çıkardığı dumana maruz kalanlar boğuluyor. Vücut, cilt altından içten dışa doğru yanıyor ve yanma durdurulamıyor. Beyaz fosfor yalnızca yakıcı değil, böbreği ve karaciğeri de etkiliyor. Organ yetmezliğine neden oluyor ve ölüme yol açıyor.