İsrail’e ait İHA’ların sabah saatlerinden itibaren Lübnan’ın farklı noktalarında araçları hedef aldığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA’nın aktardığına göre, Sayda’da düzenlenen saldırıda hedef alınan araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralı olarak kurtuldu.

Böylece İsrail’in gün boyunca Lübnan’da gerçekleştirdiği İHA saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 9’a çıktı.

İsrail ordusunun, Lübnan’ın çeşitli bölgelerinde toplam 7 aracı hedef aldığı belirtilirken, Lübnan Sağlık Bakanlığı daha önce Beyrut-Sayda güzergahındaki Şuf ilçesinde üç araca düzenlenen saldırılarda, ikisi çocuk olmak üzere 8 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

İsrail-Lübnan hattında gerilim sürüyor

İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik yoğun hava operasyonları başlatmış ve ülkenin güneyindeki birçok yerleşim noktasına girmişti.

Lübnan yönetimi ise çatışmalar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan’da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan’da başlayan 10 günlük geçici ateşkesin üç hafta daha uzatıldığını bildirmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın dün paylaştığı verilere göre, 2 Mart’tan bu yana ateşkes ilan edilmiş olmasına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 880’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyinde saldırılarını ve yıkım faaliyetlerini sürdürürken, Hizbullah da ateşkes ihlali gerekçesiyle İsrail güçlerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.