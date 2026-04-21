İsrail güçleri, 10 günlük ateşkesin devam ettiği sırada Lübnan’da ambulansları taktı, köyleri bombaladı.

İsrail ordusu ambulansları yaktı

L’Orient Today muhabirinin bildirdiğine göre, İsrail askerleri sınır köyü Mais al-Jabal’daki İmam al-Sadr spor kompleksine girerek, Amal hareketine bağlı al-Rissala İzcileri sivil savunma birimine ait ambulansları ateşe verdi. İsrail topçuları Litani Nehri’nin güney yakasındaki Deir Siryan, al-Hujeir ve Slouqi köylerine dakikalar içinde on iki top mermisi attı.

Sınır köyleri tehlikede

Lübnan’ın güneyindeki Sour bölgesindeki sınır köyü Shamaa’da çok sayıda büyük patlama gerçekleştirdi. İsrail'de muhalif gazete Haaretz, üst düzey İsrail komutanlarının, içerde “Silver Plow” olarak adlandırılan bir operasyon kapsamında, iç kesimlere doğru birkaç mil uzanan Lübnan sınır köylerini yerle bir etme planından bahsettiğini aktardı.

İsrail ordusu, Paraşütçü Tugayının Bint Jbeil bölgesinde savaşçıları öldürdüğünü ve Golani Tugayı güçlerinin Litani nehri yakınlarında diğerlerini öldürdüğünü iddia ederek, her iki grubun da “ateşkes anlaşmalarını ihlal ettiğini” ve “acil bir tehdit oluşturduğunu” söyledi.

"Operasyonlar" devam ediyor

İsrail ordusu, 98'inci ve 36'ncı tümenlerinin "İsrail'in kuzeyindeki topluluklara yönelik acil bir tehdidi önlemek amacıyla" operasyonlara devam ettiğini söyledi.