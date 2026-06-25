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İsrail, bölgede ilan edilen ateşkese ve Lübnan'ı da kapsayan ABD-İran mutabakatına rağmen hava saldırılarını sürdürüyor. Lübnan'ın güney kesiminde yer alan Nebatiye vilayetinde bir aracın hedef alınması sonucu can kayıpları yaşandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığı bilgilere göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), Nebatiye vilayetine bağlı Zavtar ve Meyfedun beldeleri bir aracı bombaladı. Düzenlenen bu saldırıda araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, bölgedeki gerilimi düşürmeyi amaçlayan anlaşmalara rağmen operasyonlarına devam ediyor. Bu olaydan bir gün önce de güneydeki Keferrumman beldesi yakınlarında yine İsrail İHA'sı tarafından bir araç hedef alınmış ve o saldırıda da 2 kişi yaşamını yitirmişti.

İran ve ABD, Pakistan'ın ara buluculuğunda yürütülen diplomatik müzakerelerin ardından 14 Haziran'da önemli bir adım atmıştı. İki ülke, bölgedeki savaşın durdurulmasını ve mevcut sorunların diyalog yoluyla çözülmesini içeren 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını ilan etmişti. Söz konusu mutabakat maddeleri, Lübnan da dahil olmak üzere bölgedeki çatışmaların tamamen sona erdirilmesini öngörüyordu.