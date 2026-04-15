İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye vilayetine düzenlediği saldırıda 2 sağlık görevlisi daha hayatını kaybetti. Bölgedeki insani kriz derinleşirken, çatışmaların başladığı 2 Mart’tan bu yana ölen sağlık çalışanı sayısı 90’a ulaştı.

NEBATİYE’DE SAĞLIK EKİPLERİNE SALDIRI

Lübnan’dan gelen bilgilere göre, İsrail ordusu Nebatiye vilayetine bağlı Mivdon beldesinde bir noktaya silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sırasında görev başında olan 2 sağlık personeli olay yerinde yaşamını yitirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarının hedef alınmasına tepki göstererek uluslararası topluma çağrısını yineledi.

İsrail’in 2 Mart’ta başlattığı geniş çaplı hava ve kara saldırılarının Lübnan genelindeki bilançosu her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre şimdiye kadarki saldırılarda toplam 2 bin 124 kişi hayatını kaybetti.