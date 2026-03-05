İsrail ordusunun Lübnan’a düzenlediği saldırılarda can kaybı bugün 12’ye yükseldi. Lübnan resmi ajansı NNA’ya göre, Nebatiye vilayetindeki Doğu Zavter beldesinde aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.
Kefur beldesine yapılan saldırıda 2, Sur kentinde bir araca düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
HAMAS YÖNETİCİSİ HAYATINI KAYBETTİ
El-Bedavi Filistin Mülteci Kampı’nda Hamas yöneticisi Vesim Atallah ve eşinin bulunduğu evin hedef alınması sonucu çift yaşamını yitirdi, kızları yaralandı.
Zahla bölgesinde seyir halindeki bir araca düzenlenen saldırıda ise 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
GÜNEY BELDELERİNE HAVA SALDIRILARI
İsrail uçakları, Cibşit, Yukarı Nebatiye, Telusa, Tulin, Deyr Suryan, Adisa, Maraka, Tul, Lüveyze, Savvana, Zipkin, Romin, Midov, Mecdel Şems, Şehhabiyye ve Hırbıt Silim beldelerini de hedef aldı.
Hizbullah, İsrail saldırılarına karşılık kuzeydeki İsba Celil bölgesine bir dizi füze fırlattıklarını açıkladı.
ÇATIŞMALARIN GEÇMİŞİ
İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’dan füze atıldığını tespit ettikten sonra kuzeyde sirenleri devreye sokmuş ve ardından Lübnan geneline hava saldırıları başlatmıştı. Başkent Beyrut da hedef alınırken, kara işgalini genişletme kararı alınmıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart’tan itibaren düzenlenen saldırılarda 72 kişinin öldüğünü, 437 kişinin yaralandığını açıklamıştı.