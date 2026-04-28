İsrail Konsolosluğu'na düzenlenen saldırı sırasında polislerin organize olduğu anı kayda alırken gülüşme sesleri duyulan video hakkında başlatılan soruşturmada iddianame düzenlendi. Şahısların 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

SAVCI "DALGA GEÇTİNİZ" DEDİ

Şüpheliler “Polisle dalga geçme gibi bir amacımız yoktu” dedi. Ancak savcı, plaza kameralarına göre pencereden polisleri izlerken birlikte güldüklerini belirterek, dalga geçtiklerini davranışlarından tespit ettiğini belirtti.

PLAZA KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİLER

Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesine göre; şüpheliler ifadesinde polisle dalga geçme gibi bir niyetlerinin olmadığını söyledi. Ancak savcı plazadaki kamera kayıtlarını incelediğini belirttiği iddianamede bu kayıtlara bakıldığında durumun tam tersine işaret ettiğinin altını çizdi. Kayıtlara göre, şüpheliler olayın gerçekleştiği alana doğru pencereden bakarken hep birlikte gülüyordu. Bu da video içeriğinin tesadüfen ortaya çıkmadığını şüphelilerin başından itibaren hep birlikte eyleme katıldığını belirtiyordu.

TOPLUMDA İNFİAL YARATTI

Videounun sosyal medyada yayılarak daha geniş kitlelere ulaşmasıyla kamu vicdanında ciddi bir rahatsızlık oluşturduğu belirtilen iddianamede, vatandaşlar tarafından yapılan yorumlara bakıldığında da olayın toplumda infial yarattığı kaydedildi.

“İTİBARSIZLAŞTIRICI ALGI YAPMAYI AMAÇLADILAR”

Şüphelilerin sarf ettiği ifadeler ve sergiledikleri tutum birlikte değerlendiren savcı; kamu düzenini sağlamak ve terör saldırısına müdahale etmek amacıyla görev yapan Türk Polis Teşkilatı mensuplarını hedef aldıkları vurguladı. Bu nedenle kamu görevlileri aleyhine küçük düşürücü ve itibarsızlaştırıcı bir algı oluşturmayı amaçladıkları ileri sürdü.

“İKİ KESİM ARASINDA KARŞITLIK OLUŞTURACAK NİTELİKTE”

Bu bağlamda iddianamede, bir tarafta devletin güvenliğini sağlamakla görevli emniyet mensupları ile bu kuruma güven duyan ve destekleyen toplum kesimini, diğer tarafta ise bu kesime karşı olumsuz duygu ve düşüncelere sahip kişiler arasında karşıtlık oluşturacak nitelikte olduğu kaydedildi. Dolayısıyla ilgili videonun toplumun bir kesimini diğer bir kesim aleyhine kin ve düşmanlığa sevk edebilecek nitelikte olduğu kaydedildi.

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEYENİYOR

Tüm bu nedenlerle 8 şüpheli hakkında, “Devletin Askerî veya Emniyet Teşkilatını Alenen Aşağılama, Halkı Kin ve Düşmanlığa Alanen Tahrik Etme” suçlarından 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.