Beşiktaş’ta İsrail Konsolosluğu’nun da bulunduğu plaza önünde 7 Nisan’da yaşanan silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Çatışmada yaralı ele geçirilen terörist Onur Çelik tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay günü uzun namlulu silahlarla bölgeye gelen 3 saldırganın, güvenlik önlemi alan polis ekiplerine ateş açtığı belirtildi. Polislerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada saldırganlardan biri etkisiz hale getirilirken, iki kişi yaralı olarak yakalandı. Çatışmada 2 polis memuru da hafif yaralandı.
Hastanedeki tedavisi tamamlanan Onur Çelik, taburcu edilmesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı hakkında tutuklama kararı verildi.
Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 13 şüpheli de tutuklanmıştı. Son kararla birlikte dosyadaki tutuklu sayısı 14’e yükseldi.