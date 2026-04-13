İsrail Konsolosluğu’nun yer aldığı plazanın önündeki polis noktasına yönelik saldırı sonrası başlatılan operasyonlarda gözaltına alınan 18 kişiden işlemleri tamamlanan 3 zanlı, bugün hakim karşısına çıkarıldı.

Mahkeme, 3 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 12’ye yükseldi.

Daha önce adliyeye sevk edilen 12 kişiden 9'u tutuklanmış, diğerleri ise adli kontrol şartıyla veya savcılıktan serbest bırakılmıştı.

7 Nisan günü çıkan çatışmada bir saldırgan ölü ele geçirilmiş, iki saldırgan ise yaralı olarak yakalanmıştı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yaralı saldırganların hastanedeki tedavileri devam ederken, emniyette gözaltında bulunan son 1 şüphelinin sorgusu ise devam ediyor.