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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu’na yönelik bir saldırı planı hazırlığında olan terör örgütü IŞİD üyesi 14 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Planladıkları eylemi engellemek isteyen emniyet güçlerine uzun namlulu silahlarla ateş açarak 3 polisi yaralayan teröristler hakkında yargı süreci başlıyor.

Tamamlanan iddianamede, yakalanan 14 IŞİD üyesi şüpheli için ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ayrıca 37 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İDDİANAME 26. AĞIR CEZA'DA

Değerlendirilmek üzere İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, şüphelilere yönelik şu suçlamalar sıralandı:

Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma

Kasten Öldürmeye Teşebbüs

6136 Sayılı Kanun Kapsamında "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya

Bulundurma