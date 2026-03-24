İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenlediği İran'da 28 Şubat'tan bu yana 3 binden fazla hedefi vurduğunu iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Tahran yönetimine ait hedeflere saldırıların sürdüğü ifade edildi.

Öte yandan dün İran'ın batı ve orta kesimleri ile başkent Tahran'a "geniş çaplı hava saldırıları" yapıldığı bildirilen açıklamada, 50'den fazla hedefin vurulduğu ileri sürüldü.

Dün vurulan hedefler arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait iki istihbarat komuta karargahı ve İstihbarat Bakanlığına ait bir komuta merkezinin yanı sıra silah, balistik füze depoları ve hava savunma sistemlerinin bulunduğu iddia edildi.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.