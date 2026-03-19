İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlenen basın toplantısında devam eden savaşa dair açıklamada bulundu.

'HAVADAN DEVRİM YAPAMAZSINIZ'

Netanyahu "Havadan devrim yapamazsınız. Karadan da bir bileşen olması gerekir. Kara için birçok ihtimal var, bunlar paylaşmayacağım." dedi.

Netanyahu, İran'da rejimin devrilmesi için gereken koşulları oluşturduklarını ancak rejimin devrilmeyebileceğini ifade etti.

Netanyahu ayrıca "İran bize saldırmaya çalışıyor. Bu acı veriyor ve vermeye devam ediyor, ayrıca can kayıplarına ve yaralanmalara da yol açıyor" ifadelerini kullandı.

İsrail'in ABD'yi savaşa çektiğine dair iddialara yanıt veren Netanyahu, "Gerçekten birinin Trump'a ne yapacağını söyleyebileceğini düşünüyor musunuz?" şeklinde konuştu.