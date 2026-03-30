İsrail ordusu, ABD ile birlikte yürütülen operasyonlar kapsamında İran’daki silah üretim tesislerine yönelik saldırıların sürdüğünü bildirdi.

Yapılan açıklamada, son iki gün içinde 40’ın üzerinde tesisin hedef alındığı iddia edildi.

HAVA SALDIRILARI YOĞUNLAŞTI

Açıklamada, saldırıların özellikle silah üretim altyapısına yöneldiği belirtilirken, İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen son hava harekatında çeşitli tesislere 80’in üzerinde bomba atıldığı öne sürüldü.

İsrail savaş uçaklarının uzun menzilli hava savunma sistemleri, tanksavar ve uçaksavar füze bileşenlerinin üretildiği tesislerle birlikte balistik füze motorlarının üretildiği kompleksleri hedef aldığı savunuldu.

KARŞILIKLI SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail ve ABD’nin, Tahran ile Washington arasında müzakereler devam ederken 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri operasyon başlattığı hatırlatıldı.

İran ise bu saldırılara karşılık olarak yalnızca İsrail’i değil, ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerde belirlenen hedeflere saldırılar düzenledi.

ÜST DÜZEY KAYIPLAR İDDİASI

Saldırılarda, İran’da üst düzey isimlerin de hayatını kaybettiği öne sürüldü. Eski İran lideri Ali Hamaney’in de yaşamını yitirdiği iddialar arasında yer aldı.

Bölgedeki gelişmelerin küresel ölçekte etkiler yaratabileceği değerlendiriliyor.