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Kaynak: İHA

Financial Times gazetesinin haberine göre İsrail yönetimi, Gazze'de ateşkesi denetlemek için kurulan ABD liderliğindeki Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi'nden İngiliz yetkilileri sınır dışı etmeyi düşünüyor.

Financial Times gazetesi adı açıklanmayan kaynaklarına dayandırdığı haberinde İsrail hükümetinin son haftalarda, İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkesi izlemekle görevli çok uluslu merkez olan Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi'nden İngiltere'yi çıkarma konusunu görüştüğünü belirtti.

Haberde, Tel Aviv'in diğer Avrupa ülkelerinden yetkililere karşı da benzer önlemler alma kararı alabileceği ifade edildi.

İNGİLTERE-İSRAİL GERİLİMİ

Söz konusu iddia, İsrail ile İngiltere arasında Filistin'in önemli nüfus merkezleri arasındaki toprak bütünlüğünü engelleyecek olan İsrail'in yasa dışı E1 yerleşim planının genişletilmesi konusunda yaşanan anlaşmazlık sırasında geldi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband geçtiğimiz hafta yaptığı yazılı açıklamada, yasa dışı yerleşim planını "kabul edilemez ve yıkıcı" olarak nitelendirmiş ve buna karşılık yasa dışı yerleşim genişlemesine katılanlara karşı yaptırımlar da dahil olmak üzere kapsamlı bir dizi önlem hazırlamak için çalıştıklarını ifade etmişti.

Ayrıca dün İngiliz medyası, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın E1 planına karşılık olarak İsrail'in Batı Şeria yerleşimlerinden gelen mallara yönelik tam bir ticaret yasağı ilan etmeye hazırlandığını aktarmıştı.



Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, salı günü yaptığı açıklamada Hollanda'nın bazı "İsrail karşıtı" eylemleri nedeniyle Hollandalı temsilcilerin merkezden çıkarılacağını duyurmuştu.