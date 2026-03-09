İran Uzmanlar Meclisi Gilan Vilayeti Üyesi Seyyid Ali Hüseyni Eşkevari, İsrail- ABD'nin 28 Şubat'taki saldırısında ölen Ali Hamaney'in oğlu "Mücteba Hamaney'i yeni lider olarak seçtiklerini" belirtti.
İsrail ile ABD'nin hedefinde artık o var: Mücteba Hamaney kimdir?
İran'da Uzmanlar Meclisi, ABD ve İsrail tarafından öldürülen Ali Hamaney'den sonra liderlik makamına oğlu Mücteba Hamaney'in seçildiğini duyurdu. Ülkenin yeni dini lideri, dünyanın en çok merak edilen isimlerinden biri haline de geldi. Peki Mücteba Hamaney kimdir? İşte detaylar...Sinan Başhan
HAMANEY'İN OĞLU YENİ DİNİ LİDER OLDU
MÜCTEBA HAMANEY KİMDİR?
Mücteba Hüseyni Hamenei, 8 Eylül 1969 Meşhed doğumlu. Öldürülen İran dini lideri Ali Hamenei'nin ikinci oğludur.
Hameney, 1987-1988 yılları arasında İran-Irak Savaşı'nda görev yapmıştır.
Bu dönemdeki birçok silah arkadaşı-aralarında din adamları da vardı-daha sonra İran'ın güvenlik ve istihbarat kurumlarında üst düzey görevlere yükseldi.
Liseden mezun olduktan sonra ilahiyat eğitimi almıştır. İlk hocaları arasında babası Ali Hamanei ve Mahmud Haşimi Şahrudi yer almaktadır. 1999 yılında din adamı olmak amacıyla eğitimine Kum'da devam etmiştir.
DEVRİM MUHAFIZLARIYLA GÜÇLÜ BAĞLAR KURDU
Hamaney günümüze kadar hiçbir zaman bir seçimde aday olmadı veya halk oylamasına sunulmadı. Buna rağmen onlarca yıldır dini liderin iç çevresinde son derece etkili bir figür olarak yer aldı ve özellikle İslam Devrim Muhafızları Ordusu ile güçlü bağlar kurdu.
56 yaşındaki Hamaney, halefiyet meselesi hakkında hiçbir zaman kamuoyuna açık bir şekilde konuşmadı. Bu konu oldukça hassas görülüyor; çünkü onun dini lider olması, 1979 İslam Devrimi'nden önceki Pehlevi monarşisi dönemini andıran bir siyasi hanedanlığın ortaya çıkması anlamına gelebilir.
Hamaney büyük ölçüde düşük profilli bir yaşam sürdürdü. Al Jazeera'ya göre kamuya açık dersler vermedi, cuma hutbeleri okumadı veya siyasi konuşmalar yapmadı.
Hatta birçok İranlı, yıllardır teokratik sistem içinde yükselen bir isim olduğunu bilmesine rağmen onun sesini bile duymamış durumda.