İsrail ile ABD'nin hedefinde artık o var: Mücteba Hamaney kimdir?

DEVRİM MUHAFIZLARIYLA GÜÇLÜ BAĞLAR KURDU

Hamaney günümüze kadar hiçbir zaman bir seçimde aday olmadı veya halk oylamasına sunulmadı. Buna rağmen onlarca yıldır dini liderin iç çevresinde son derece etkili bir figür olarak yer aldı ve özellikle İslam Devrim Muhafızları Ordusu ile güçlü bağlar kurdu.