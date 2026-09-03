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Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Ardan Zentürk, yayımladığı son analiz videosunda İsrail’in Orta Doğu’da yeni bir vekalet savaşı stratejisini devreye soktuğunu ileri sürdü. Zentürk, İsrail’in bir yandan Suriye’nin güneyinde Dürzi milisleri, diğer yandan Gazze’de kriminal gruplardan oluşan milis yapılarını sahay sürerek nüfuz alanını genişletmeyi hedeflediğini belirtti.

SURİYE’DE DÜRZİ KARTI VE SÜVEYDA’DAKİ ÇATIŞMALAR

Analizinde Dürzi din adamı Hikmet El Hicri’nin açıklamalarına dikkat çeken Zentürk, Hicri’nin İsrail ile entegrasyonu savunan ve bölgede sınırların yeniden çizilmesini talep eden söylemlerini paylaştı. El Hicri’nin sözlerinin ardından Süveyda bölgesinde askeri hareketliliğin tırmandığını belirten Zentürk; Verga, Elmansura ve Terhadit civarında Dürzi milisler ile Şam yönetimine bağlı hükümet güçleri arasında havan ve top mermilerinin kullanıldığı ağır çatışmaların yaşandığını aktardı. İsrail’in bu grupları eğitip donattığını vurgulayan gazeteci, Suriye’nin güneyinde meşru orduya karşı açık bir vekalet savaşı yürütüldüğünü ifade etti.

GAZZE’DE KRİMİNAL MİLİS YAPILANMASI

İsrail’in benzer bir taktiği Gazze’de de uyguladığını belirten Zentürk, İsrail’in Haaretz gazetesine dayandırdığı haberde, İsrail ordusunun Hamas’a karşı savaşmak üzere bölgedeki uyuşturucu kaçakçıları ve organize suç örgütü mensuplarından oluşan dört ayrı milis teşkilatı kurduğunu dile getirdi. Gazze toprağının yüzde 70’ini kontrol altında tutan İsrail’in, bu suça karışmış yapıları kullanarak sivil halkı terörize ettiği ve bölgedeki kaosu derinleştirdiği kaydedildi.

BÖLGESEL DENGELER VE VEKALET SAVAŞLARI

Geçmişte bölgedeki vekalet savaşlarında İran’ın ağırlıkta olduğunu hatırlatan Zentürk, gelinen noktada İsrail’in Türkiye için kritik önem taşıyan coğrafyalarda kendi vekil unsurlarını sahaya sürdüğünü vurgulayarak yeni bir güvenlik parametresinin şekillendiğine dikkat çekti.