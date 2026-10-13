Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Suudi Arabistan’ın, İsrail tarafından gündeme getirilen ve ABD aracılığıyla iletilen, Yemen’deki Husilere karşı yürütülen çatışmalara katılma önerisine olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.

Haaretz’in ismi paylaşılmayan bir diplomatik yetkiliye dayandırdığı haberde, İsrail’in Washington yönetiminin arabuluculuğundan yararlanarak Riyad’ı çatışmalara dahil etmeyi hedeflediği belirtildi. Habere göre İsrail, bu konuda Suudi Arabistan’ı ikna etmek için ABD üzerinden girişimlerde bulundu.

Görüşmelerin arka planına ilişkin bilgi veren başka bir kaynak, İsrail’in bu adımla Suudi Arabistan’la ortak bir tutum geliştirmeyi, iki taraf arasındaki ilişkileri ilerletmeyi ve ilerleyen dönemde bir normalleşme anlaşmasına ulaşılmasını kolaylaştırmayı amaçladığını aktardı.

MUHAMMED BİN SELMAN’IN TUTUMU BELİRLEYİCİ OLDU

Gazeteye konuşan kaynak, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın İsrail’le kurulacak bir ortaklığın ülke içinde tepkiyle karşılanabileceği değerlendirmesinde bulunduğunu bildirdi. Bu nedenle bin Selman’ın, Husilere karşı yürütülen mücadelede İsrail’in desteğinin alınmasına yanaşmadığı kaydedildi.

Aynı kaynak, veliaht prensin öneriye kesin biçimde karşı çıkmasının ardından İsrail’in Yemen’e askerî müdahalede bulunması ihtimalinin tamamen gündemden çıkarıldığını belirtti.

Suudi Arabistan yönetiminden iddialara ilişkin şu ana kadar resmî bir değerlendirme gelmedi.

NETANYAHU, RİYAD’DAKİ SALDIRIYA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 11 Ekim’de yaptığı açıklamada, Husilerin Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na yönelik saldırısını kınamıştı. Netanyahu, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletirken yaralananlar için de acil şifa dileğinde bulunmuştu.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan açıklamada Netanyahu, havalimanına yönelik saldırıyı ağır ifadelerle eleştirmişti. Terör eylemlerinin sivilleri hedef alarak toplumlarda korku ve güvensizlik oluşturmayı amaçladığını belirten Netanyahu, bu tehdide karşı kararlı bir mücadele verilmesi gerektiğini savunmuştu.

Netanyahu açıklamasında ayrıca, İsrail’in tehditlere karşı dayanışma gösteren, vatandaşlarının güvenliğini sağlayan ve bölge ülkeleri arasında güvenlik ile iş birliğini güçlendiren bir Orta Doğu hedeflediğini ifade etmişti. İsrail Başbakanı, bölgenin geleceğinin refah temelinde şekillenmesi yönündeki beklentisini de dile getirmişti.

HUSİ SALDIRILARINDA CAN KAYBI VE HASAR MEYDANA GELDİ

Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nın 10 Ekim’de hedef alınması sonucu farklı ülke vatandaşlarından 13 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralananların sayısının ise 300’ü aştığı bildirildi.

Suudi Arabistan genelinde beş havalimanının 5 Ekim’den itibaren toplam 10 kez saldırıya uğradığı belirtildi. Bu olaylarda 19 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı kaydedildi. Saldırılar nedeniyle hava ulaşımında kesintiler yaşanırken çeşitli maddi zararlar da oluştu.

Havalimanlarını ve enerji altyapısını hedef alan saldırılar, Suudi Arabistan ile İran’ın desteklediği Husiler arasındaki askerî gerilimin yükseldiği bir dönemde gerçekleşti. İki taraf arasındaki gerilimin geçen temmuz ayından bu yana tırmanış gösterdiği bildirildi.