ABD ve İsrail İran'ı saldırmaya devam ediyor. İsrail ordusu, İran'a başlattığı saldırılardan yalnızca bir gün sonra 100 bin yedek askeri silah altına alacağını duyurmuştu.

The Times of Israel gazetesi, hükümetin, ordunun 400 bine kadar yedek askeri, silah altına almasının önünü açtığını duyurdu.

İsrail ordusu "operasyonel ihtiyaçlara göre esneklik sağlayan üst sınır olduğu"nu ifade etti.

İsrail ordusunun "acil durum emirleriyle" yedek askerleri göreve çağırma yetkisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana birkaç ayda bir hükümetin onayınla yapılıyor.