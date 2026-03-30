Lübnan’ın güneyindeki saldırılarda, BM çatısı altında bölgede bulunan bir barış gücü askeri hayatını kaybetti, bir asker ise ağır yaralandı. BM Genel Sekreteri António Guterres, açıklamalarda bulunarak her iki askerin de Endonezya vatandaşı olduğunu ifade etti ve saldırıyı kınadı.
Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü UNIFIL, saldırının kaynağının henüz bilinmediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, “Barış için görev yapan hiç kimse hayatını kaybetmemeli” denildi.
BM Genel Sekreteri António Guterres, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı şiddetle kınadı. Guterres, şu ifadeleri kullandı:
’’Pazar günü UNIFIL bünyesinde görev yapan Endonezyalı bir barış gücü askerinin, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar sırasında hayatını kaybettiği olayı şiddetle kınıyorum. Aynı olayda bir başka Endonezyalı barış gücü askeri de ağır yaralandı.
Hayatını kaybeden barış gücü askerinin ailesine, dostlarına ve meslektaşlarına ve Endonezya’ya en derin taziyelerimi sunuyorum. Yaralanan barış gücü askerine ise tam ve hızlı bir iyileşme diliyorum.
Bu olay, son dönemde barış gücü personelinin güvenlik ve emniyetini tehlikeye atan birçok olaydan yalnızca biridir. Tüm taraflara uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaları ve her zaman BM personeli ile tesislerinin güvenliğini sağlamaları çağrısında bulunuyorum.’’