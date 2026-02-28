İran’a yönelik saldırı başlatılırken, İsrail sivil uçuşlar için hava sahasını kapatmıştı.

Ulaştırma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, “Halktan ikinci bir duyuruya kadar havaalanlarına gitmemeleri rica edilmektedir. Şu anda yurt dışında bulunan yolcuların, hava sahası yeniden açıldığında uçuş programlarıyla ilgili güncel bilgilere havayolu şirketleri ve medya kanalları üzerinden ulaşmaları beklenmektedir.” ifadelerine yer vermişti.

İSRAİL OHAL İLAN ETTİ

Gelişmelerin ardından, İsrail yönetimi ayrıca olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.