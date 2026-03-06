İsrail ordusu bünyesinde faaliyet gösteren gizli istihbarat birimleri Unit 8200 ve Unit 9900’ün sağladığı istihbarat sonrası İran’ın hayatını kaybeden İran Dini Lideri Hamaney'in konutuna yönelik bir saldırı daha düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda konutun altında yer alan bir sığınak bulunduğu ve İranlı yetkililerin bu sığınağı hala kullanması sebebiyle bombardıman yapıldığı aktarıldı.

Jerusalem Post’un haberine göre İran’ın başkenti Tehran’ın merkezinde birkaç blokluk alana yayılan gizli yer altı kompleksine yönelik saldırıda yaklaşık 50 savaş uçağı görev aldı ve 100’den fazla mühimmat kullanıldı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırılarla başlayan savaşın ilk gününde hayatını kaybetmişti.