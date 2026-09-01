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Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin aktardığı son gelişmelere göre, İsrail ordusuna bağlı birlikler Suriye'nin güneyindeki Dera kentine bağlı Cemle köyüne sızarak sivil yerleşim alanlarına yerleşti.

Yaklaşık 10 askeri araçla gerçekleştirilen bu sınır ihlalinin yanı sıra, gün içerisinde Dera kırsalında bulunan Mariye köyünde de sivillere ait evlerin İsrail askerleri tarafından ağır makineli silahlarla hedef alındığı bildirildi. Bölgedeki hareketlilik bununla da sınırlı kalmadı; İsrail güçlerinin yakın zamanda, 30 Ağustos tarihinde de Kuneytra'nın kuzeyindeki Taranca köyüne girerek ev baskınları ve aramalar gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

SURİYE'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'ÇEKİLME' ÇAĞRISI

Artan bu askeri eylemler üzerine Suriye Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu İsrail'in ülkenin güneyindeki tekrarlanan ihlallerine karşı harekete geçmeye çağırdı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; İsrail birliklerinin girdikleri Suriye topraklarından derhal ve koşulsuz olarak çekilmesi, kuvvetlerin ayrıştırılması hattına geri dönülmesi ve Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği güçlü bir şekilde vurgulandı.

ANLAŞMA İHLALLERİ VE ÇARPICI BİLANÇO

İsrail'in bölgedeki askeri varlığı son aylarda sistematik bir şekilde artış gösteriyor. 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal eden İsrail ordusunun, 8 Aralık 2024 tarihinden bu yana işgal ettiği Dera ve Kuneytra bölgelerinde toplam 10 yeni üs ve askeri nokta inşa ettiği biliniyor. Suriye Geçiş Hükümeti Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın daha önce paylaştığı verilere göre ise tablonun boyutu oldukça geniş; İsrail güçleri 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki süreçte Suriye'nin çeşitli bölgelerine bini aşkın hava saldırısı düzenlerken, yaklaşık 400 kez de kara baskını gerçekleştirdi.