Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Mevasi bölgesinde sivillerin bulunduğu alanı bombaladı. Saldırıda 28 yaşındaki Adli el-Assar yaşamını yitirdi.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait İHA, Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda Beyaz Cami yakınlarında sivillerin bulunduğu alanı hedef aldı. Saldırıda biri ağır 2 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarının bulunduğu bölgeye hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu ayrıca Gazze kentinin batı ve doğu kesimlerinin yanı sıra Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya, güneyindeki Han Yunus ile Refah kentlerine zırhlı araçlardan yoğun ateş açtı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1415 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 74 bin 16 kişi hayatını kaybetti.