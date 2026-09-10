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Kaynak: AA

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya’da bir evi bombaladı.

Saldırıda aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi. Bombardımanın ardından enkaz altında kalan insanların bulunduğu bildirildi.

GAZZE’NİN FARKLI BÖLGELERİ HEDEF ALINDI

İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki bölgelere de topçu ateşi düzenlediği aktarıldı.

İsrail donanmasının ise Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kenti ile orta ve doğu bölgeleri vurduğu belirtildi.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

Gazze’de 10 Ekim 2025’te varılan ateşkese rağmen İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü ifade edildi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, İsrail’in bu tarihten bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 1358 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 541 kişi yaralandı.

Öte yandan İsrail’in Gazze’ye Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda 73 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 174 binden fazla kişi yaralandı.