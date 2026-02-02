İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyinde ateşkesi ihlal ederek yerinden edilenlerin sığındığı bir okulu ve çadırları hedef aldığı saldırılarda biri 3 yaşında bebek olmak üzere 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi, sivilleri hedef alan saldırılarıyla ihlal etmeyi sürdürüyor.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını denizden bombaladı.

Saldırıda 3 yaşındaki Filistinli bebek İyad Ahmed er-Rabayia hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

HAN YUNUS'A SALDIRILAR

Görgü tanıkları, Sarı Hat'tın gerisinde konuşlanan İsrail ordusuna ait askeri araçların Han Yunus'un doğusuna yoğun şekilde ateş açtığını aktardı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Han Yunus'un güneybatısında açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Filistinlinin naaşı Nasır Hastanesine kaldırıldı.

Tanıklar, İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimi ile güneyindeki Refah kentinde çeşitli binaları ve yapıları havaya uçurmaya devam ettiğini kaydetti.

İSRAİL BİR OKULU İHA İLE HEDEF ALDI

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Beled bölgesinde İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu hedef aldı.

Saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, birinin durumu ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı.

Cibaliya Mülteci Kampında ise İsrail ordusuna ait "quadcopter" tipi insansız hava aracından açılan ateş sonucu bir Filistinli yaralandı.