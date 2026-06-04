Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İsrail makamları, Kudüs’te ifadeye çağrıldıktan sonra gözaltına alınan Halawani’nin tutukluluk süresini uzattı. Filistinli yetkililer karara tepki gösterdi.

Filistin Futbol Federasyonu (PFA), 20 yaşındaki milli futbolcu Rand Halawani’nin salı akşamı gözaltına alındığını ve halen tutulduğunu açıkladı. Açıklamada, eski bir milli oyuncunun da aynı süreçte gözaltına alınmasının münferit bir olay olmadığı, Filistinli sporculara yönelik sistematik uygulamaların bir parçası olduğu ifade edildi.

Kudüs Valiliği, bir İsrail mahkemesinin Halawani’nin gözaltı süresini cuma gününe kadar uzattığını duyurdu.

ESKİ MİLLİ FUTBOLCU DA GÖZALTINDA

İsrail ordusu, salı günü işgal altındaki Batı Şeria’da eski Filistin Milli Takımı oyuncusu ve Birzeit Üniversitesi öğrencisi Natalie Abu Diyeh ile üç Filistinli kadını daha gözaltına aldı.

Yapılan açıklamada, dört kadının “terör faaliyetlerini teşvik etmek ve terörle bağlantılı eylemlerde bulunmak” şüphesiyle gözaltında tutulduğu belirtildi.

Birzeit Üniversitesi ise gözaltıları, Filistin eğitim sistemi ile öğrencilerin akademik yaşam haklarını hedef alan bir politikanın parçası olarak değerlendirdi.

Natalie Abu Diyeh’in bağlı bulunduğu Ürdün ve Kutsal Topraklar Evanjelik Lüterci Kilisesi’nin piskoposu İmad Haddad, genç kadının serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Haddad, “Bu gelişme karşısında büyük bir şok ve endişe içindeyiz. Ailesinin nerede olduğuna dair bilgiye sahip olmaması da kaygı vericidir.” ifadelerini kullandı.

İSRAİL HAPİSHANELERİNDEKİ FİLİSTİNLİ KADINLAR

Mahkûmlar Kulübü verilerine göre İsrail cezaevlerinde şu anda üçü çocuk, üçü hamile olmak üzere 89 Filistinli kadın bulunuyor.

Aynı kuruluş, mayıs sonunda yaptığı açıklamada İsrail hapishanelerinde İsrail vatandaşı Filistinliler dahil olmak üzere 9 binden fazla Filistinlinin tutulduğunu bildirmişti.