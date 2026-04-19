İsrail ordusunun Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırılarda bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre, saldırılarda hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 72 bin 551’e ulaştı.

ATEŞKESE RAĞMEN KAN AKMAYA DEVAM EDİYOR

Bölgede 10 Ekim 2025 tarihinde ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen, İsrail ordusunun kısıtlamaları ve devam eden saldırıları nedeniyle can kayıpları durmadı. Verilere göre, ateşkesin başladığı tarihten bu yana düzenlenen saldırılarda 775 kişi yaşamını yitirirken, 2 bin 171 kişi yaralandı. Ekiplerin enkaz altından çıkardığı cansız beden sayısı ise aynı dönemde 761 olarak kayıtlara geçti.

TOPLAM CAN KAYBI 72 BİN SINIRINI AŞTI

İsrail'in yaklaşık iki buçuk yıldır sürdürdüğü bombardıman ve kara operasyonlarının toplam bilançosu korkunç boyutlara ulaştı. Sağlık Bakanlığı, saldırıların başladığı ilk günden bu yana toplam ölü sayısının 72 bin 551’e, yaralı sayısının ise 172 bin 274’e yükseldiğini bildirdi.

BİNLERCE CENAZE ENKAZ ALTINDA

Hastanelere getirilen naaşların yanı sıra, yıkılan binaların enkazı altında halen binlerce Filistinlinin cansız bedeninin bulunduğu tahmin ediliyor. Bölgedeki sağlık ve arama-kurtarma ekipleri, imkansızlıklar ve güvenlik riskleri nedeniyle enkaz altındaki cenazelerin tamamına ulaşmakta büyük zorluk yaşıyor.