İsrail devlet kanalı KAN’da yer alan haberde, görüşmenin hangi tarihte gerçekleştiğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Haberde, hem İsrail’den hem de bölgeden kaynaklara dayandırılan bilgilere göre Zini’nin BAE’de Dahlan’la bir araya geldiği ifade edildi.

İsrail Genel Güvenlik Servisi ise konu hakkında açıklama yapmaktan kaçınarak, “Servis başkanının çalışma programına ilişkin bilgi vermiyoruz.” açıklamasında bulundu. Görüşmenin içeriğine dair de ayrıntı verilmedi.

Fetih Hareketi’nde geçmişte Merkez Komite üyeliği yapan Muhammed Dahlan, 2011 yılında örgütten ihraç edilmişti.

Dahlan hakkında, Filistin lideri Yasir Arafat’ın ölümüyle bağlantılı olduğu ve görev döneminde kamu kaynaklarını usulsüz şekilde kullanarak büyük bir servet edindiği yönünde suçlamalar gündeme gelmişti. Bu süreçte Batı Şeria’dan ayrılan Dahlan, BAE’nin başkenti Abu Dabi’ye yerleşmişti.

Filistin Yolsuzluk Suçları Mahkemesi de 2016 yılında Dahlan’ı, Filistin Devlet Başkanlığı Güvenlik İşleri Koordinatörlüğü yaptığı dönemde 16 milyon doları zimmetine geçirmek suçundan üç yıl hapis cezasına mahkûm etmişti.