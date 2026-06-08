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Konuya ilişkin açıklama, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esir İşleri Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti tarafından ortak olarak yayımlandı.

Açıklamada, İsrail makamlarının güvenlik gerekçelerini öne sürerek Filistinli tutukluların avukatlarıyla yapacağı tüm görüşmeleri askıya aldığı belirtildi.

Bunun yanı sıra, tutuklu yakınlarının Ofer Askeri Mahkemesi'nde görülecek davalara katılımının da engellendiği ifade edildi. Açıklamada, bugün yalnızca gözaltı sürelerinin uzatılmasına ilişkin işlemler ile idari tutukluluk duruşmalarının gerçekleştirileceği bilgisine yer verildi.

İsrail, cezaevlerinde tutulan Filistinlilere yönelik uygulamalar nedeniyle uzun süredir uluslararası eleştirilerin odağında bulunuyor. İnsan hakları örgütleri ve Filistinli kurumlar, keyfi şiddet, cinsel istismar, uzun süreli tecrit, sağlık hizmetlerine erişimin engellenmesi ve yetersiz beslenme gibi ihlallerin yanı sıra tutukluların aileleri ve avukatlarıyla görüşmelerinin kısıtlanmasını da sık sık gündeme taşıyor.