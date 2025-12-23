Türkiye’ye yağmur gibi insansız hava aracı (İHA) düşüyor…

Kimin nesi kimin fesi, silahlı mı silahsız mı?.. Belli değil. Kamuoyunu tatmin edecek açıklamalar gelmiyor. “İnceleniyor” denilip geçiliyor!.. Bunun bir milli güvenlik tehdidi olduğu apaçık ortada…

“Olur böyle vakalar…” deyip de geçelim mi?..

Tarih 28 Ağustos 2025. Anadolu Ajansı’nın (AA) Dünya basını, Türkiye'nin yerli ‘Çelik Kubbe’ hava savunma sistemini manşetlere taşıdı

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tanıttığı yerli ‘Çelik Kubbe’ entegre hava savunma sistemi uluslararası medyada yankı uyandırdı” başlıklı haberinden bazı satırlar;

-ABD basını, Türkiye'nin savunma alanındaki gelişimini vurguladı.

Amerikan Bloomberg kanalının, konuya ilişkin "Türkiye, savunma alanında güçlenmek için 1,5 milyar dolarlık araştırma tesisini tanıttı" başlıklı haberinde, şunlar kaydedildi:

"Erdoğan yönetiminde NATO üyesi Türkiye, Orta Doğu'daki varlığını genişleten ordusunu güçlendirmek için savaş uçağı, fırkateyn, insansız hava aracı ve balistik füze üretmeye yönelik çalışmalar yürütüyor. ASELSAN, insansız hava araçlarından savunma sistemlerine kadar Türkiye'nin çoğu iddialı projesinde yer alıyor."

-Avrupa basını, Erdoğan'ın "Çelik Kubbe bir dönüm noktası" sözlerine vurgu yaptı

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ASELSAN'ın yeni bir teknoloji üssüne yapacağı 1,5 milyar dolarlık yatırımla, üretim kapasitesini iki katından fazla artıracağını duyurduğu belirtildi.

Haberde, Erdoğan'ın, ilk etabının 2026 ortalarında devreye girmesi beklenen üssün, "ülkedeki en büyük savunma sanayi yatırımı ve Avrupa'nın en büyük entegre hava savunma tesisi" sözlerine dikkati çekildi.

-Orta Doğu basını, Türkiye'nin savunma alanında "küresel oyuncu olma hedefine" işaret etti.

Katar'ın Al Jazeera kanalı, Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirdiği "Çelik Kubbe" sisteminin, Türk savunma sanayisinin özgürlüğü açısından tarihi bir adım olduğunu ve ülkeyi "hava savunmasında yeni bir seviyeye" taşıdığını vurguladı.

Londra merkezli Katar haber sitesi Al Araby al-Jadeed, sistemin ilk aşamasının 460 milyon dolara mal olduğunu, 47 askeri araçtan oluştuğunu ve gelecekteki savaş hazırlıklarının bir parçası olduğunu aktarırken, ASELSAN'ın yeni tesisleri, istihdam ve üretim kapasitesindeki artış ile projenin stratejik boyutuna işaret etti.

-İsrail basını, Türkiye'nin savunma alanında dışa bağımlılığı azalttığını öne çıkardı.

Yediot Ahranot gazetesi, haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'deki Demir Kubbe hava savunma sistemine benzer Çelik Kubbe'yi ilan ettiğini duyurdu.

Gazete, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde dışa bağımlılığını azalttığını, insansız hava araçlarının üretiminde lider üreticiler arasına yükseldiğini ve askeri ihtiyaçlarını kendisi üretme hamlesi yaptığına dikkati çekti.

İsrail merkezli i24 News ise "Erdoğan, Türkiye'nin yeni 'Çelik Kubbe' hava savunma sistemini tanıttı" başlığıyla verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı Çelik Kubbe sisteminin Türkiye’yi savunma alanında küresel bir aktör konumuna taşıyacağı yönündeki açıklamaları öne çıkarıldı.

Haberde ayrıca, 460 milyon dolar değerindeki sistemin 47 araçtan oluştuğu ve Türk ordusunun kullanımına verildiği aktarıldı.

***

Dış basından alıntılanan o haberleri düz okumayın. O satırlar aynı zamanda ilgili ülkelerin istihbarat servislerinin görüşlerini kısmen de yansıtır. Yani, öyle görünse de Türkiye’yi öven ,alkışlayan haberler değillerdir!..

Başkent Ankara’nın derin kulislerinde-topraklarımıza düşen İHA’larla ilgili baş şüpheli İsrail gösterilerek- bugünlerde şöyle bir iddia dolaşıyor;

“ Acaba İsrail ‘Çelik Kubbe’yi test mi ediyor? “

***

“Saray kulislerinde neler olup bitiyor?.. Neler konuşuluyor” diye de sorarsanız…

Hararet aynı… Bir süredir devam eden “İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gidici” iddiaları sarayın ve AKP genel merkezinin her odasında konuşuluyor. Ali Yerlikaya ile AKP genel başkan vekili Efkan Ala’nın arası- emniyetteki kadrolaşmalar yüzünden- iyice açılmış. İddialara göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı. Akın Gürlek’in İçişleri Bakan olması an meselesiymiş. Efkan Ala, Akın Gürlek’in o göreve gelmişi için tüm ağırlığıyla bastırıyormuş…