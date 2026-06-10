AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırıları sert bir dille eleştirerek, gelecekte bu saldırıların Avrupa Birliği ülkelerine de sıçrayabileceğini belirtti.

Soykırımcı Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'yi Kürtlere karşı soykırım yapmakla suçlayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM Grup Toplantısı’ndaki konuşmasını hedef almıştı.

Çelik, Netanyahu'nun yaptığı paylaşıma sert tepki göstererek, "Cumhurbaşkanımızın konuşmalarından birkaç dakika sonra hezeyan dolu açıklamalar yapıyorlar. Buradan anlıyoruz ki grup konuşmalarını anbean izliyorlar" ifadelerini kullandı.

'NETANYAHU'NUN KÜRTLERE KARŞI ACISI VAR'

Çelik, "Netanyahu, Türkiye'yi Kürtlere soykırım yapmakla suçluyor. Bu tabii onun sık sık kullandığı bir kara propaganda. Bunun tabii bir acısı var. O da şu; İran'a saldırdıklarında İran'daki ve Irak'taki Kürt kardeşlerimizi kendileri için bir lejyoner olarak kullanmaya çalıştılar. Irak'taki ve İran'daki Kürt kardeşlerimiz basiretli bir şekilde tarihin doğru tarafında durarak bu katliamcı şebekeyle yan yana gelmedi.

'KATLİAMCI ŞEBEKENİN YALANLARINA HİÇ KİMSE İNANMIYOR'

Onun için sürekli olarak Kürt kardeşlerimizle Türkiye'yi karşı karşıya getirme gibisinden bir politikayı gütmeye çalışıyor. Bunu tabii bazı Araplarla ilgili yapıyor, Dürzi kardeşlerimizle ilgili yapıyor, Nusayri kardeşlerimiz, Alevi kardeşlerimizle ilgili yapıyor, bazı Şii kardeşlerimizle ilgili olarak bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Artık bu katliamcı şebekenin yalanlarına hiç kimse inanmıyor. Soykırım deyince akla gelen şebeke Netanyahu şebekesidir" sözlerini sarf etti.

Kendi haline bırakıldığı takdirde İsrail şebekesinin durmayacağını belirten Çelik, "Bunlar Orta Doğu'da herkesi hedef aldığı gibi yarın Avrupa Birliği'nde de herkesi hedef alacaklardır” sözlerini sarf etti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında "Suriye ve Lübnan aynı zamanda Türkiye'nin sevgi ve kardeşlik coğrafyasının içinde yer alan iki devlettir. Şam ve Beyrut, İstanbul'un iki kardeş şehridir. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Kardeşlerimizin ülkelerinde hiçbir emrivakiye müsamaha göstermeyiz, kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya göz yummayız. Şimdi bunlar ve tetikçileri çıkıyorlar, sağda, solda Türkiye'yi hedef alan güya tehditler savuruyorlar. Hiç bunu söylemenize gerek yok. Biz sizin niyetinizi, amacınızı, hedefinizi zaten çok iyi biliyoruz. Biz sizin neyin peşinden koştuğunuzu çok iyi görüyoruz. Arz-ı Mevud hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.