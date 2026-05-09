İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde motosikletle giden Suriyeli baba ve 12 yaşındaki kızını insansız hava aracıyla (İHA) art arda düzenlediği 3 saldırıyla öldürdü.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail, İHA ile ilk olarak Suriyeli baba ile 12 yaşındaki kızının bulunduğu motosikleti vurdu.

İlk saldırının ardından baba ile kızının olay yerinden uzaklaşmayı başardığı ancak İHA ile kısa süre sonra ikinci kez saldırı düzenlendiği ve babanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Yaralanan kızın yaklaşık 100 metre uzaklaştıktan sonra İsrail’in İHA ile üçüncü bir saldırıyla doğrudan kız çocuğunu hedef aldığı kaydedildi.

Nebatiye'deki Nebih Berri Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.