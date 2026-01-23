T24’ün haberine göre; Netanyahu yönetimi, Bilal Erdoğan dahil bazı Türk vatandaşları hakkında ülkeye giriş yasağı kararı aldı. Yasak gerekçesi olarak Filistin yanlısı faaliyetler ve İsrail karşıtı kampanyalar gösterildi.

İsrail, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile aralarında dini ve sivil toplum liderlerinin de bulunduğu 29 Türk vatandaşının ülkeye girişini yasaklama kararı aldı. Bu adım, yasaklanacak kişilerin İsrail’e yönelik boykot kampanyaları yürüttüğü ve anti-İsrail söylemlerinde bulunduğu gerekçesiyle gündeme geldi.

İsrail Diaspora İşleri ve Antisemitizmle Mücadele Bakanı Amichai Chikli’nin önerisi üzerine hazırlanan listede Bilal Erdoğan’ın yanı sıra İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım ve eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş gibi isimler de yer alıyor. Söz konusu yasak, Başbakanlık ofisinin onayından geçecek.

İsrail’in aldığı bu karar Türkiye’de ise ciddiye alınmadı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turan Çömez, ülkeler tarafından açıklanan ve bazı isimlerin bulunduğu kara listelerin ciddiye alınmaması gerektiğini belirterek, “Ciddiye almıyorum çünkü bunların uluslararası ilişkilerde ve diplomaside karşılığı yok. Öte yandan İsrail ile en çok ticaret yapan 5 ülkeden birinin Türkiye olduğunu BM rakamları ortaya koyuyor. Bugün bile baktığınızda gemilerin rotaları bunu açıkça ortaya koymakta, bu verilere de hiçbir yetkili ‘hayır’ demiyor” dedi.

İsrail tarafından Türkiye’den kara listeye alınan isimlere ilişkin değerlendirmede bulunan Çömez, “Bu listelerin gerek uluslararası ilişkilerde gerekse diplomasi de hiçbir karşılığının bulunmadığını birçok kez gördük, dolayısıyla karşılıklarının olmadığı kamuoyu tarafından zaten biliniyor” diye konuştu.

Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerde şu dönemde yaşananların Türk ve dünya kamuoyu tarafından yakından takip edildiğini dile getiren Çömez, şunları kaydetti:

“Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin durumu son yıllarda tartışma konusu da oldu. Buna rağmen dikkat çekici noktalardan biri ticaret konusunda iki ülke ilişkilerinde bir çelişkiden çok istikrarın varlığı. Türkiye’nin İsrail’e en fazla ticaret yapan 5 ülkeden biri olduğu tüm dünya tarafından biliniyor. BM’nin ve Dünya Ticaret Ofisi’nin rakamları ortada. Bu rakamları TBMM’de defalarca dile getirmemize rağmen iktidar partisi tarafından yorum yapılmadı ve yine bu rakamların gerçeği yansıtmadığı söylenmedi.”

İçinden geçtiğimiz süreçte Türkiye ve İsrail’in bölge politikaları kapsamında birbirlerine bakış açılarının ortada olduğunu da anlatan Çömez, “Bugün de mevcut konjonktüre rağmen iki ülke arasındaki ticari faaliyetler devam ediyor. En basitinden ticaret gemilerinin rotalarına baksanız bile bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Öte yandan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı güzergahından yaşanan ticaret faaliyetleri ortada. Ancak iktidar buna rağmen bu konu üzerinden popülizm yaparak muhafazakâr kesimin ilgisini ve sempatisini çekmeye çalışıyor. AKP iktidarı kendisine oy veren tabanı tutmak için popülizme başvuruyor. Yaşananları ise kamuoyu tüm boyutlarıyla görüyor” diye konuştu.