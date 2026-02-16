İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytullahim kentinde Filistinlilere ait 15 Filistin konut için inşaatı durdurma kararı alırken, bir tarım yapısını da yıktı.

Batı Şeria’nın güneyinde yer alan Beytullahim kentine bağlı Takku Belediye Müdürü Teysir Ebu Mifreh, İsrail askerlerinin beldenin doğu kesimine baskın düzenlediğini ve "ruhsatsız inşa" edildiği iddiasıyla 15 ev için inşaatı durdurma emri tebliğ ettiğini açıkladı.

Ebu Mifreh ayrıca, işgal güçlerinin birkaç gün önce beldenin güneybatısında 20’den fazla yapı için benzer şekilde inşaat durdurma kararı aldığını belirtti.

Öte yandan İsrail buldozerlerinin Ramallah kentine bağlı Şukba beldesinde bir tarım yapısını yıktığı bildirildi.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin askeri bir buldozer eşliğinde beldeye girerek birkaç yıl önce inşa edilen yapıyı "izinsiz" olduğu gerekçesiyle yıktığını aktardı.

İsrail makamları, Batı Şeria’nın C Bölgesi’nde Filistinlilerin inşaat yapmasını özel izinlere bağlıyor. Filistinliler ise bu izinlerin alınmasının "neredeyse imkânsız" olduğunu belirtiyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre İsrail, ocak ayında 126 Filistin yapısını hedef alan 59 yıkım gerçekleştirdi.

Yıkılan yapılar arasında 77 konut bulunurken, çoğu El Halil kentinde olmak üzere 40 yıkım emri daha çıkarıldı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 8 Ekim 2023’te başlattığı savaşın ardından Batı Şeria’daki operasyonlarını da yoğunlaştırdığı belirtiliyor.

Bu süreçte öldürmeler, tutuklamalar, zorla yerinden etmeler ve yerleşim genişletmeleri artış gösterdi.

Filistinliler, bu uygulamaların sahada yeni bir fiilî durum oluşturmayı amaçladığını ifade ediyor.

Filistin resmi verilerine göre, söz konusu saldırılar sonucunda Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 1112’den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 500 kişi yaralandı ve 22 bine yakın Filistinli gözaltına alındı.