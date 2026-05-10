İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentinde Filistinlilere ait yaklaşık 7 dönüm araziye el konulmasına yönelik askeri karar çıkardı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Cenin Mülteci Kampı'na hakim konumdaki El-Cabiriyyat bölgesinde bulunan 7 dönümlük araziye "askeri amaçlarla" el kullanılması kararı alındı.

Söz konusu arazilerin, İkinci Oslo Anlaşması kapsamında tamamı Filistin yönetiminde bulunan "A bölgesi" sınırları içinde yer aldığı belirtildi. İkinci Oslo Anlaşması uyarınca Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılıyor. A bölgesi tam Filistin kontrolünde bulunurken, B bölgesi sivil olarak Filistin yönetimine, güvenlik açısından ise İsrail’e bağlı kabul ediliyor.

C bölgesi ise tamamen İsrail kontrolünde yer alıyor ve Batı Şeria’nın yaklaşık yüzde 60’ını oluşturuyor. İsrail ordusu, 21 Ocak 2025'ten bu yana Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Önce Cenin Kampı’nda başlayan saldırılar, daha sonra Tulkerim ve Nur Şems kamplarına yayıldı. Söz konusu saldırılar sonucu yüzlerce ev yıkıldı ve 50 binden fazla Filistinli yerinden edildi. İsrail ordusu, zorla yerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönmesini engellerken, bazı evlere de el koyarak askeri noktaya dönüştürdü.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi ise geçen ay yayımladığı raporda, İsrail’in askeri emirlerle Filistinlilere ait 42 dönüm araziye el koyduğunu duyurdu. Raporda, güvenlik ve askeri amaçlarla çıkarılan 6 ayrı emir kapsamında Beytüllahim, Tubas ve Cenin bölgelerinde güvenlik yolları açılması ve Sanur yerleşimi çevresinde tampon bölge oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.