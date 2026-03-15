İsrail ordusu, sabah saatlerinde Batı Şeria’nın farklı bölgelerinde operasyonlar düzenledi. Filistin Esirler Medya Ofisi, gözaltıların Cenin, Tubas, Nablus, Ramallah ve El Halil’de yoğunlaştığını açıkladı.

CENİN’DE EN FAZLA GÖZALTI

Cenin kentinin Anze beldesinde en az 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, saatlerce sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı.

Güneydeki Kabatiye beldesinde ise 2 kişi evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı.

TUBAS, NABLUS VE RAMALLAH’TA OPERASYON

Tubas’ın Tamun beldesinde bir baba, oğlu ve bir çocuk gözaltına alındı. Nablus ve Ramallah’ta ise 3 kişi evlerine düzenlenen baskınla alıkonuldu.

El Halil’de İsrail güçleri, üç Filistinliyi gözaltına aldı. Operasyonlar, Batı Şeria genelinde devam eden baskınların bir parçası olarak kaydedildi.