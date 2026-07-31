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Kaynak: AA

Yerel kaynaklardan ve Filistin Esirler Medya Ofisi'nden aktarılan bilgiye göre; İsrail ordusunun Batı Şeria'nın birçok kentine düzenlediği baskınlarda aralarında daha önce serbest bırakılan Filistinlilerin de bulunduğu 14 kişiyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Filistinlilerin evlerine zorla girerek arama gerçekleşen İsrail ordusunun, Nablus'ta 8, El Halil'de 2, Beytüllahim'de 2, Ramallah'ta 1 ve Tulkerim'de 1 Filistinliyi gözaltına aldığı iifade edildi.

Esirler Medya Ofisi, Filistinlilerin gözaltına alınmasının İsrail'in, Filistin halkını hedef alma ve toplu ceza uygulama siyasetini yansıttığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskın ve saldırılarında ciddi artış gözlemleniyor.

Filistin resmi verilerine göre, söz konusu dönemden bu yana Batı Şeria'da İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1182'den fazla Filistinli yaşamını yitirirken yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, 24 bine yakın Filistinli gözaltına alındı.