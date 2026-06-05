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İsrail basınında yer alan dikkat çekici bir iddiaya göre, İran'a karşı yürütülmesi planlanan gizli bir operasyon Ankara'nın devreye girmesiyle engellendi.

The Jerusalem Post tarafından yayımlanan haberde, İran muhalifi ve Iraklı Kürt grupların silahlandırılmasına yönelik planın Beyaz Saray içerisindeki bazı isimler tarafından Türkiye'ye sızdırıldığı ileri sürüldü.

Habere göre bu bilgiye ulaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile temasa geçerek söz konusu girişimin durdurulmasını sağladı.

"PLAN BEYAZ SARAY'DAN SIZDIRILDI" İDDİASI

Gazetenin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, İsrail'in İran'a yönelik stratejisinin bir parçası olarak bazı Kürt grupların desteklenmesinin gündeme geldiği öne sürüldü.

İddiaya göre plan kapsamında İsrail, söz konusu gruplara hava desteği vermeyi ve Gazze'de Hamas ile Lübnan'da Hizbullah'tan ele geçirilen silahları ulaştırmayı değerlendiriyordu.

Haberde ayrıca bazı İsrailli kaynakların, planın Türkiye'ye sızdırılmasından ABD Başkan Yardımcısı JD Vance çevresini sorumlu tuttuğu belirtildi. Ancak Vance'in ekibinin bu iddiaları reddettiği aktarıldı.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Eski İsrail Ordusu İstihbarat Dairesi Başkanı Tamir Hayman da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İran'a yönelik bazı planların Türkiye'nin girişimleri nedeniyle hayata geçirilemediğini iddia etmişti.

Hayman, İran muhalifi Kürt grupların silahlandırılmasına ilişkin girişimin, Erdoğan'ın Trump'ı ikna etmesinin ardından sonuçsuz kaldığını öne sürmüştü.

Söz konusu iddialar taraflarca resmi olarak doğrulanmazken, haber İsrail basınında geniş yankı uyandırdı.