Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İsrail merkezli Maariv gazetesi, Gökdoğan ve Bozdoğan hava füzelerini analiz etti.

ATIŞ TESTLERİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Yapılan analizde her iki füzenin de harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamladığı ve seri üretim öncesindeki son doğrulama aşamasını geçtiği ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİNDE BAĞIMSIZLIK HEDEFİNİN ÖNEMLİ UNSURLARINDAN

Haberde, Gökdoğan ve Bozdoğan projelerinin sadece yeni bir mühimmat geliştirme programı olmadığı, aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayisinde bağımsızlık hedefinin önemli unsurlarından biri olduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan haberde, Gökdoğan'ın AIM-120 Amraam'a, Bozdoğan'ın ise AIM-9 Sidewinder'a alternatif olarak geliştirildiğine vurgu yapıldı.

2013 senesinde başlatılan Göktuğ projesi kapsamında yapılan iki füzenin, Türk Hava Kuvvetleri'nin hava-hava mühimmatlarında dışa bağımlılığını azaltmasının hedeflendiği belirtildi.

CAYDIRICILIK AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR MESAJ

Maariv gazetesi, füzelerin yalnızca teknik bir başarı olmadığını belirterek, Türkiye'nin savunma sanayiindeki ilerleyişinin bölgesel güç dengeleri ve caydırıcılık açısından önemli bir mesaj taşıdığını yazdı.

F-16, KAAN VE KIZILELMA’DA KULLANILACAK

İsrail basınının bahsettiğine göre, ilk etapta F-16 savaş uçaklarına entegre edilmesi planlanan füzelerin, ilerleyen zamanda Türkiye'nin yeni nesil hava platformlarında da görev alması öngörülüyor.

Bu kapsamda Milli Muharip Uçak KAAN ile Bayraktar Kızılelma'nın da Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerini kullanması hedefleniyor.

GÖKDOĞAN FÜZESİ JET MOTORLU BİR HAVA HEDEFİNİ BAŞARIYLA VURMUŞTU

Gökdoğan füzesi, 2025 senesinde Bayraktar Kızılelma’dan ateşlenerek jet motorlu bir hava hedefini başarıyla vurmuştu.

Bu testle beraber Kızılelma, görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak hava hedefi vuran ilk insansız savaş uçağı olarak kayıtlara geçmişti.

Test esnasında hedef, ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA Radarı ile tespit edilmiş ve Gökdoğan füzesiyle imha edilmişti.

GÖKDOĞAN FÜZESİNİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Gökdoğan füzesinin öne çıkan özellikleri arasında;

Atış sonrası kilitlenme yer alıyor.

Gökdoğan’ın F-16 savaş uçaklarından kullanılabilecek şekilde geliştirildiği ve Türk Hava Kuvvetleri’nin hava hakimiyeti kabiliyetine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtiliyor.

BOZDOĞAN HEDEFİ İLK ATIŞTA VURMUŞTU

Kısa menzilli görüş içi hava-hava füzesi Bozdoğan da daha önce gerçekleştirilen testlerde hedefi ilk atışta tam isabetle vurmuştu.

Gerçekleştirilen atış testinde F-16 savaş uçağından ateşlenen Bozdoğan, TUSAŞ tarafından yapılan Şimşek hedef uçağını doğrudan vuruşla imha etti.

Yüksek manevra kabiliyetine sahip Bozdoğan’ın öne çıkan teknik özellikleri arasında;

Kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık (IIR)

25 kilometre menzil

4 Mach üzeri hız

140 kilogram ağırlık bulunuyor.

'TÜRKİYE'NİN HAVA GÜCÜNE YENİ BİR BOYUT KAZANDIRACAK'

Maariv tarafından gerçekleştirilen analizinde, Gökdoğan ve Bozdoğan'ın envantere girmesinin Türkiye'nin hava muharebe kabiliyetini önemli ölçüde artıracağı değerlendirmesine yer verildi.

Öte yandan KAAN ve Kızılelma gibi yerli platformlarla beraber kullanılacak milli hava füzelerinin, Türkiye'nin hava gücüne yeni bir boyut kazandıracağı ve savunma sanayisindeki teknolojik bağımsızlık hedeflerine katkı sağlayacağı ifade edildi.