24 Şubat 2026 Salı
Anasayfa Gündem İsrail basınında çarpıcı ‘Eurofighter’ itirafı: Türk Hava Kuvvetleri ikiye katlanıyor

İsrail basınında çarpıcı ‘Eurofighter’ itirafı: Türk Hava Kuvvetleri ikiye katlanıyor

Ankara'nın Eurofighter hamlesi, bölgedeki askeri dengeleri yeniden gündeme getirdi. İsrail basını, Türk Hava Kuvvetleri'nin önümüzdeki birkaç yıl içinde envanterini ve harekât kabiliyetini ciddi ölçüde güçlendireceğini vurguladı.

Son Güncelleme:
Türkiye'nin İngiltere ile yaptığı Eurofighter Typhoon savaş uçağı anlaşması, İsrail'de endişe yaratmayı sürdürüyor.

"TÜRKİYE BÖLGESEL ARENADA DAHA DA GÜÇLENECEK"

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Türk Hava Kuvvetleri'nin gücünü yaklaşık iki katına çıkarması ve bölgesel düzeyde çok daha etkili bir konuma ulaşması öngörülüyor.

"ANKARA TEDARİK PROGRAMINI İLERLETTİ"

İsrailli gazete, Türkiye'nin hava kuvvetlerini modernize etmek amacıyla Eurofighter savaş uçakları için kapsamlı bir tedarik programını hızla hayata geçirdiğini ifade etti.

Maariv'in aktardığına göre, bir yıl içinde 24 adet Eurofighter uçağı Türk envanterine girecek; üç ila dört yıl içerisinde ise filo 56 uçağa yükselecek. Standart bir Eurofighter filosu genelde 12 ila 16 uçaktan oluşuyor.

Kaynak: Diğer
