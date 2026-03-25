ABD ile İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş devam ederken Trump’ın İran ile görüştüğünü iddia ettiği açıklama sonrası ABD ve İsrail basınında çıkan haberler dikkat çekti. Söz konusu haberlerde ABD ve İran’ın görüşmeler yaptığı hatta ortada bazı planların olduğu iddia edildi. Ancak İran yönetimi yaptığı açıklamalarda Washington ile görüşmenin söz konusu olmadığının altını çizdi.

İsrail basınında çıkan son habere göre ABD Başkanı Trump İran’a bir aylık geçici ateşkes teklif etti. Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde Trump’ın İran’a 15 maddelik bir teklif yaptığı ileri sürüldü. İsmi verilmeyen İsrailli kaynaklara dayandırılan haberde planın Pakistan aracılığıyla Tahran'a iletildiği, ayrıca ABD'nin söz konusu anlaşmaya ilişkin müzakerelerin yürütülmesi için bir aylık geçici ateşkes ilan etmeyi planladığı iddia edildi.

Haberde, İran'a saldırıların sonlandırılması için hazırlandığı öne sürülen planın maddelerine de yer verildi.

Planın, İran'ın nükleer kapasitesinin sonlandırılması, Tahran'ın nükleer silah elde etme girişiminde bulunmayacağına dair taahhütte bulunması, İsfahan, Natanz ve Fordo nükleer tesislerinin devre dışı bırakılması gibi maddeler içerdiği ifade edildi.

Ayrıca, İran'ın ülkede uranyum zenginleştirme yapmaması, elindeki yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumu Uluslararası Atom Enerji Ajansı'na devretmesinin istendiği öne sürüldü.

İddialara göre, Hürmüz Boğazı'nı yeniden gemi trafiğine açılması, İran'ın füze programının menzili ve miktarı açısından sınırlandırılması, Tahran'ın bölgedeki "vekil güçlere desteğini" kesmesi gibi şartlar da bulunuyor.

Bunun karşılığında İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması taahhüt ediliyor.

İRAN’DAN NET MÜZAKERE TAVRI

Ortaya çıkan iddialar gündemdeki yerini korurken İran yönetimi ABD ile müzakerenin söz konusu olmadığını açıklamaya devam ediyor. Konuyla ilgili son açıklama Devrim Muhafızları’ndan geldi. Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim​​​​​​​ Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı yetkililerle müzakere yürütüldüğüne ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

İran devlet televizyonunda konuşan Zülfikari Washington yönetimine seslenerek, "Yenilginizi, anlaşma olarak adlandırmayın. Vaatlerinizin sonu geldi. Başından beri tavrımız netti ve değişmedi. Bizim gibiler sizin gibilerle ne şimdi ne de sonra anlaşma yapmayacak." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump dün yaptığı açıklamada, İranlılarla aktif olarak müzakereler yürüttüklerini, İran'ın ABD ile bir anlaşma yapmayı çok istediğini öne sürmüş, "İranlı liderlerin hepsi gitti. Kimse kiminle konuşacağını bilmiyor ama biz doğru kişilerle konuşuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.